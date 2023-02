Promozione

Si ferma a cinque la striscia positiva del Pietrasanta, dopo 15 punti di fila arriva la battuta d’arresto sul campo della Real Cerretese. I blues lottano, giocano a testa alta ma subiscono una sconfitta rotonda per 3-0. La classifica rimane positiva e può far cullare ancora sogni di gloria visto il piccolo divario dai playoff e quello ancora più ampio sulla zona calda. "Nessun dramma. Risultato bugiardo sicuramente nelle proporzioni. E’ stata una partita equilibrata ed è difficile da spiegare l’epilogo finale a chi non l’ha vista. Personalmente la prestazione mi ha soddisfatto, non dimentichiamo che affrontavamo sul loro campo una delle squadre costruite per il titolo, noi dobbiamo ancora salvarci poi si vedrà"dice il tecnico Max Bucci.

Peggio sicuramente va al Capezzano che dopo lo stop sul campo del Meridien è sempre più nei guai, ultimo da solo con la possibilità di raggiungere i playout sempre più lontana visti i quattro punti da recuperare sul trio Viaccia, Pieve Fosciana e Lampo. "Molto dispiaciuto anche perché non meritavamo assolutamente di perdere, abbiamo reagito al loro vantaggio riuscendo a pareggiare a fine primo tempo e poi con l’uomo in più non siamo riusciti a vincere nonostante una buona pressione ma abbiamo addirittura subito la beffa con il classico tiro della domenica. Peccato, non so cosa aggiungere, la situazione non è bella sicuramente e il rischio di scoraggiarsi c’è dato che ogni domenica miglioriamo le prestazioni ma i risultati non arrivano", dice il tecnico Riccardo Coli.

Cab