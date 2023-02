Promozione

Pietrasanta e Capezzano attese da due trasferte delicate, i blues al momento quinti e quasi matematicamente salvi visto il vantaggio di dieci punti dalla quintultima rendono visita alla Larcianese seconda in classifica e in piena corsa per il titolo con il Montecatini che è avanti di sole tre lunghezze. I biancocelesti si presentano forti di un’ottima condizione psicofisica ma oggi avranno tante assenze, fuori causa Biasci, Togneri, Benedetti e pure capitan Ambrosi non è al meglio ma dovrebbe farcela. "Ce la andiamo a giocare consapevoli della nostra forza e delle nostre qualità, sappiamo che affrontiamo una formazione costruita per vincere il torneo ma questo non ci spaventa, anzi, ci carica ulteriormente e ci sprona a dare di più, non vediamo l’ora di confrontarci", carica così i suoi il tecnico Max Bucci.

In una situazione completamente opposta si trova il Capezzano che è quasi con l’acqua alla gola con gli spareggi playout che si fanno sempre più lontani. A Casalguidi ci vorrà un’impresa per ottenere punti e ci si augura ovviamente di ripetere la prestazione con epilogo finale dell’andata dove i ragazzi di Coli si imposero 1-0, ad andare a segno in quel occasione fu Petriccioli, oggi mancherà anche Pacini, squalificato. L’uomo in più dei suoi in questo scorcio di torneo e sempre pericoloso con i suoi inserimenti oltre a Benedetti e Caniparoli. "Stiamo bene, non siamo depressi e le ultime prestazioni lo hanno confermato, sono mancati solo i risultati ma le prestazioni sono state più che adeguate, diamo tutto quello che abbiamo e poi tiriamo le somme, in campo per i tre punti e ce la possiamo fare", fiducioso il tecnico Riccardo Coli.

Cab