Promozione

Per un disguido con la federazione, il Pietrasanta non ha giocato ieri, ma scende in campo oggi contro il Casalguidi In campo oggi anche il Pietrasanta che ospiterà alle 15 al Pedonese il Casalguidi con l’obiettivo ancora possibile dei playoff. I blues si trovano infatti al sesto posto e praticamente quasi in salvo visti i 30 punti attuali a sole tre lunghezze dal quinto posto. All’andata fini 1-1ma la squadra allenata da Max Bucci a un girone di distanza ha cambiato pelle e quindi i favori del pronostico sono tutti dalla parte dei padroni di casa che si presentano però ancora senza Biasci, Togneri e Benedetti. Si riparte da Maggiore-Pinelli e Petracci. "Siamo pronti, ci siamo allenati con impegno e siamo molto motivati, sappiamo che è un impegno da non prendere sotto gamba perché affrontiamo una squadra attrezzata che già all’andata ci ha dato filo da torcere", dice il tecnico Max Bucci.

Critica invece la situazione del Capezzano che a cinque giornate dalla fine è ultimo a 5 lunghezze dai playout. Le buone prestazioni dell’ultimo periodo anche al cospetto di avversari meglio messi, non hanno portato purtroppo i risultati sperati. La gara di oggi alle Pianore contro la Lunigiana Pontremolese, squadra al momento quarta, ha tutto il sapore di un’ultima spiaggia. Ritorni che possono essere preziosi quelli di Benedetti e Pacini ma mancheranno le geometrie di Maestrelli. il tecnico prova a scuotere i suoi: "Non abbiamo niente da perdere, ci stiamo allenando bene e in maniera seria e non siamo scoraggiati ma i risultati purtroppo non arrivano, evidentemente bisogna fare ancora di più, proviamo a fare un ultimo sforzo".