Primo campanello d’allarme dopo due sconfitte consecutive Seravezza, serve voltare pagina

Le note dolenti in casa Seravezza Pozzi sono che sono arrivate due sconfitte di fila sul campo con Arezzo e Ostia Mare (tre, se ci mettiamo quella a tavolino col Livorno che il giudice sportivo ha ufficializzato martedì scorso) e che gli attaccanti ultimamente segnano poco. Perché lasciando da parte bomber Benedetti (che non può segnare ogni partita... ed è comunque sempre il capocannoniere del girone) mancano all’appello i gol di Puztolu, Camarlinghi e Podestà che avrebbero dovuto garantire, perché lo hanno nelle corde, un maggior numero di reti in questa stagione. Il tempo per rimediare c’è ancora (mancano ancora 10 giornate al termine della regular season) ma bisogna fare in fretta... perché di tempo ce n’è sempre meno.

La nota positiva invece, che rende tanto orgoglioso il club del presidente Lorenzo Vannucci, è quella emersa da un’analisi effettuata da un portale web specializzato sulla questione: il Seravezza Pozzi è la prima squadra del girone E tosco-umbro-laziale della Serie D nella speciale classifica dei “giocatori cresciuti in casa“. I verdazzurri hanno ad oggi in prima squadra 7 calciatori allevati e formati nel proprio settore giovanile (sul podio nella classifica del girone seguono il Grosseto con 6, la Sangiovannese e l’Osta Mare con 5). Soltanto 6 squadre su 161 in tutta Italia in Serie D hanno fatto meglio della società seravezzina. Adesso però, al di là di questo dato, il Seravezza Pozzi di mister Amoroso deve concentrarsi sul campo lavorando al meglio alla preparazione del match che domenica alle 14.30 vedrà arrivare al “Buon Riposo“ la Pianese seconda della classe guidata da Vitaliano Bonuccelli.