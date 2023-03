Prima e seconda categoria

Viareggio

Turno positivo quello appena conclusosi per i nostri colori. Tutte le versiliesi impegnate infatti hanno raccolto qualcosa dai rispettivi impegni e mostrato segnali positivi per il finale di stagione. Il Viareggio in prima battuta si è portato a casa la diciottesima affermazione nel torneo imponendosi con autorità sugli ostici pisani del Fornacette e mantenendo così alla vigilia del big match di domenica prossima a Romagnano il margine di due punti sui massesi. Commenta così il successo il tecnico Stefano Santini: "Buona prova e risultato più che meritato, ci siamo imposti con una prestazione attenta e concentrata imponendo da subito il nostro gioco contro un avversario non disprezzabile, non posso che essere soddisfatto e fiducioso per quanto visto".

Continua anche l’ottimo momento della Torrelaghese che, con Fabrizio Baldini al timone, ha cambiato decisamente marcia. Sul campo del Migliarino è arrivata il terzo successo consecutivo che al momento metterebbe i gialloviola al sicuro. "Ottima prova e tanti segnali di miglioramento continui, gara con poca storia, siamo stati bravissimi a chiuderla subito con un ritmo molto alto e buone trame di gioco, bravi tutti e avanti con il lavoro per centrare il nostro obiettivo quanto prima".

Segnali positivi anche dal Corsanico che esce dal difficile campo di Calci con un punto che fa morale ma anche classifica perché tiene i lucchesi del Lammari ancora più staccati. Contento il tecnico Stefano Maffei: "Ogni domenica che passa miglioriamo e siamo sempre più convinti dei nostri mezzi e delle nostre potenzialità, a Calci non era facile e in pochi ci avrebbero scommesso ma noi siamo ancora vivi".

Ottimo anche il punto preso dal Lido a Carrara alla Fossa dei Leoni, i gialloblù incrementano la propria striscia di risultati utili consecutivi e si tengono ancora a una distanza di sicurezza dalla zona pericolosa rilanciando le proprie chance di permanenza in categoria anche per la prossima stagione.

