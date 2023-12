Prima e Seconda categoria. Capezzano-Forte. È la sfida clou di oggi

VERSILIA

Ultima uscita dell’anno per le nostre squadre di Prima e Seconda categoria. Sarà il recupero della nona di andata, big match di giornata il derby in programma alle 14.30 sul sintetico delle Pianore tra i padroni di casa del Capezzano e gli squali del Forte dei Marmi 2015. I ragazzi di mister Coli arrivano all’appuntamento al termine di un momento non ottimale con le ultime due partite giocate sotto tono e perse in malo modo e quindi sono chiamati a una pronta riscossa se vogliono continuare a coltivare ambizioni di play-off. Recuperi preziosi quello di Correia in attacco al rientro dalle cinque giornate di squalifica e di Della Latta, si fermano però per infortunio i centrocampisti Pacini Lorenzo, Nicola Benedetti, Barsotti e il dfensore Tancredi per squalifica. A sua volta anche il Forte è reduce da uno stop, la sconfitta sul campo del Porcari ha messo fine a una entusiasmante striscia positiva di ben undici risultati ed è costata il secondo posto, ora se si vuole tenere il passo delle prime due non c’è strada diversa dalla vittoria, recupera bomber Maggi e ha disposizione anche Della Pina. Sperano in un turno positivo anche Corsanico e Torrelaghese: gli orange ospitano il Capannori sul campo di casa delle Colline; i gialloviola allenati da mister Giannini nel girone B viaggiano invece in quel di Peccioli e a loro volta non devono fallire.

Gare importanti anche quelle in programma in Seconda categoria a cominciare dal derby del Comunale di Massarosa tra i biancorossi e lo Sporting Camaiore. Chiude il programma del sabato pre-natalizio l’impegno casalingo dei cavallucci del Lido di Camaiore che ospitano al “Benelli“ la Villafranchese, con una vittoria i ragazzi di Orsetti si porterebbero in zona tranquilla.

Carlo Andrea Brunini