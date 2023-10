Prima e Seconda categoria

Corsagna-Corsanico 1-1

Prezioso pari esterno degli orange che grazie al gol di Da Prato muovono la classifica, rete che arriva con una bella e precisa conclusione da fuori area su assist di Cerri. I lucchesi pareggiano a fine ripresa con Giusti con una deviazione sotto misura.

Porcari- Capezzano 3-0

Pesante débacle dei ragazzi di mister Coli che avrebbero sullo zero a zero anche le occasioni per passare in vantaggio ma sprecano i match ball con Lampitelli e Pacini e così vanno sotto ad inizio ripresa con Maggi, bravo a finalizzare una bella manovra corale. Nel finale di secondo tempo poi le azioni di contropiede di Tortora e dell’ ex Houdi fissano il risultato sul tre a zero finale.

Forte 2015-Marginone 0-0

Esame superato dagli squali che contro la capolista sfoderano una prestazione di spessore rischiando quasi niente e, pur non trovando la via del gol con Maggi in avvio di ripresa e Giacomo Tedeschi a metà della seconda frazione, escono dal campo con un punto che dà autostima ma fa anche classifica

Sporting Camaiore-San Prospero 1-3

Sempre più giù scivola lo Sporting che incassa altre tre reti e rimane sul fondo della classifica. La rete del solito Marzio Luisotti pareggia, dopo il vantaggio in avvio di Badalassi, i conti in avvio di ripresa con una precisa conclusione angolata. Ma non basta ai ragazzi di Mazzei, per i lucchesi poi ci pensano nuovamente Barachini e Fiumalbi nei minuti di recupero a regalare il successo agli ospiti

Fivizzanese-Massarosa 2-0

Una doppietta del sempreverde Lopez ferma la corsa dei biancorossi che dopo un avvio sprint hanno rallentato decisamente passo. L’espulsione di Ali nella ripresa è l’ episodio chiave che indirizza il match.

Ospedalieri-Lido 1-1

Buon pari esterno dei gialloblù che escono indenni dal campo dei pisani, a segno per i cavallucci Petrucci a coronamento di una bella azione individuale.

Carlo Andrea Brunini