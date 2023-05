Presentata l’edizione a 12 squadre. Sorteggiati i quattro gironi di qualificazione

Presentata la XII° edizione del Torneo dei Quartieri Per Non Dimenticare, manifestazione calcistica a scopo benefico il cui ricavato sarà interamente devoluto all’Associazione Piccole Stelle ONLUS. Nella sala del Marco Polo Sport Center (sede della manifestazione) gremita di partecipanti fra Associazioni del territorio, rappresentanti delle squadre partecipanti e organizzatori un interessante dibattito. Dopo il rituale ringraziamento degli organizzatori (Mondo Calcio Versilia), hanno preso la parola Simona Di Vita (Il Sorriso di Elisa), Michela Poletti (FenomenAle) e Franca Barberi (puericultrice e socia fondatrice di Piccole Stelle) premiata da Massimo Vivoli. Al termine degli interventi si è passati alla parte agonistica della manifestazione con le novità del regolamento, aggiornato da Dino Bacci (UISP), Franco Micheli (presidente della società calcistica Atletico Viareggio) che gestisce il campo Martini si è detto particolarmente soddisfatto di ospitare la competizione sottolineando importanza del torneo sia come forma agonistica che come scopo. Si spera oltre agli impianti del Marco Polo Sports Center e Martini di poter usufruire di altri impianti come ad esempio lo stadio Ferracci e il nuovo campo di Bozzano offerto dal presidente del Massarosa, Andrea Bonuccelli. Ultimo passo il sorteggio dei gironi. Ancora da definire data di inizio e della finale. Quasi certamente il calcio di inizio sarà affidato a Davide Lippi e Stefano Bettarini che al momento (salvo impegni) si sono detti lusingati. Questa la composizione dei quattro gironi tenendo conto delle teste di serie (Varignano, Terminetto, SO.VE.CO: e Pulce Scarburato Spazio3) in base alla classifica della scorsa edizione.

Girone A: Pulce Scarburato Spazio3, Migliarina, A.S.D. INIC. Girone B: SO.VE.CO., Croce verde Discobolo, Bayer Versilia. Girone C: Varignano, Per Ale, Campo Ex Aviazione Walk Immobiliare. Girone D: Terminetto, Torre del Lago, Impresa Edile Taddei. Accedono alla seconda fase le prime due di ogni girone.