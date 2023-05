Porto e Valongo alla finalissima Fuori il Trissino

Si assegna oggi alle 16 italiane a Viana do Castelo in Portogallo, con diretta sulla web-tv di World Skate Europe, la Champions League di hockey 2023. A contendersela Porto e Valongo. Sfortunata uscita di scena ai rigori nei quarti per il Trissino di Alessandro Bertolucci (foto), campione uscente. In un’edizione dominata dalle squadre portoghesi (sei su otto finaliste) si segnalano le sorprendenti eliminazioni dello Sporting del fortemarmino Alessandro Verona e del Barcellona. Grande sorpresa il Valongo che aveva escluso (ma non battuto) il Gds Forte dei Marmi. Risultati. Quarti di finale: Porto-Benfica 4-2, Barcellona-Barcelos 5-3, Oliveirense-Trissino 8-6, Valongo-Sporting 3-2. Semifinali: Porto-Barcellona 4-3, Valongo-Oliveirense 6–4 (dopo tempi supplementari).