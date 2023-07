Ponte sconfitto 2 a 1 La Quercia è in finale

QUERCIA

2

PONTE

1

QUERCIA: Bedei, Carducci (Mussi), Gabrielli Barsanti, Graziani, Lossi, Meucci, Prosperi (Beraglia), Salvini (Mataj), Szabo, Santeramo, Rodriguez. All. Cagnoni.

PONTE: Barsanti, Salini C., Valori, Salini L. (Cacioppo), Vannucci (Altemura), Ricci, Bresciani, Guidotti, Raffi, Ambrosi, Salini J.. All. Galleni.

Arbitro: Picchi.

Marcatori: 17’ pt Szabo; 8’ st Carducci, 25’ st Cacioppo.

Note: ammoniti Rodriguez, Salvini, Lossi, Meucci; Salini L.. Espulso Altemura.

POZZI DI SERAVEZZA - È la Quercia, campione in carica, la prima finalista del Torneo delle Contrade di Querceta, che si disputerà sabato alle 21.15 contro la vincente di Cervia-Leon d’oro. Sconfitto, al termine di una bella partita ed al cospetto di un numerosissimo pubblico, il Ponte per 2-1. Rodriguez stavolta non ha segnato, ma ha trovato comunque modo di essere decisivo. Ritmi alti e tanto equilibrio fin dalle prime battute. Partita che si accende, attorno al 10’, quando Ambrosi si libera e lascia partire un sinistro al fulmicotone che però, a Bedei battuto, si infrange sulla traversa. La Quercia sbanda, ma alla prima occasione punisce: Rossi recupera palla e serve Szabo che sulla destra viene contrastato, ma lascia partire un tiro improvviso che fulmina Barsanti sul primo palo. Il Ponte, evidentemente, ha un conto in sospeso con la sorte e così Salini, su azione d’angolo, scheggia il palo. Sul finire del primo tempo la Quercia va vicino al raddoppio, ma Lossi non sfrutta l’assist di Carducci. Ripresa che si apre ancora con il Ponte avanti: stavolta è Raffi a sprecare l’assist di Ambrosi. Il 2-0 arriva, improvvisamente, con il contropiede orchestrato da Rodriguez e finalizzato da Carducci. Il Ponte, che meriterebbe almeno una rete, accorcia, su azione d’angolo, con Cacioppo, ma oltre non riesce ad andare, anche se recrimina per un atterramento in area di Raffi allo scadere. "Vittoria bella e sofferta", argomenta Luca Cagnoni. Mastica amaro invece Enrico Galleni: "Siamo dispiaciuti: una sconfitta immeritata. Usciamo a testa altissima".

Sergio Iacopetti