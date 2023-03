Polzella mette pressione ai suoi "Questa è una gara da vincere"

"È una partita che c’è da provare a vincere in tutti i modi perché urge farlo se vogliamo dare una raddrizzata alla nostra stagione e alla nostra classifica". Non ha dubbi Polzella che nel presentare il confronto odierno tra il suo Camaiore e la San Marco Avenza mette una giusta dose di pressione sui propri ragazzi. Il match non si disputerà allo stadio Comunale di Camaiore (dove da venerdì è in corso una tre giorni canina con gare di Dobermann provenienti da tutta Italia) bensì sul nuovissimo sintetico di ultima generazione del “Buon Riposo” di Pozzi, a Seravezza. Le qualità tecniche del Camaiore dovranno dunque venire fuori e giocatori come Da Pozzo e Lorenzini in particolare dovranno beneficiarne. Di fronte però c’è una San Marco combattiva che col recente cambio di allenatore ha ripreso a lottare decisa per la salvezza: nella squadra di David Alessi occhio in particolare ai grandi ex Mattia Morelli e Gianmarco Mancini. Nel Camaiore invece c’è il centrocampista e capitano Viola che sconta l’ultima delle tre giornate di squalifica mentre il difensore mancino Arnaldi si è fatto male domenica scorsa a Cenaia. Dunque scelte obbligate per il tecnico Luca Polzella che non ha alternative se non sui giovani. Arbitrerà Avelardi di Livorno, con assistenti Cinotti di Livorno e Seneviratna di Pontedera. All’andata fu 2-2 (con reti bluamaranto di Geraci e Manfredi). Ieri nell’anticipo del sabato che ha aperto questa 24ª giornata d’Eccellenza (nona di ritorno) in zona playoff il Certaldo ha battuto 1-0 il River Pieve col gol del solito Baccini (9° sigillo in campionato per lui) a metà primo tempo.

Probabile formazione (4-3-3): 1 Rizzato; 2 T. Ricci (2003), 6 Fatticcioni, 5 D’Alessandro, 3 Crecchi (2004); 8 Amico, 4 Biagini, 10 Da Pozzo; 11 Lorenzini, 9 Geraci, 7 Centonze (2002).