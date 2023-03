Poker zebrato contro il Marlia Ora il titolo è a portata di mano

Viareggio: Carpita, Cinquini(dal 18’st Sapienza) Benedetti, Belluomini, Bertacca, Monopoli, Martinelli L.( dal 30’st Scaranna) Minichino, Palazzolo, Marinai, Chicchiarelli(dal 32’st Pugliese). A disp.: Santini, Gemignani, Martinelli G, Nelli, All.: Santini

Folgor Marlia: Menichetti, Giomi, Micheletti, Vitelli(dal 24’st Bagnatori D) Della Maggiora, Curumi, Giannotti, Mugani(dal 26’st Nottoli); Tuzani(dal 33’st Donati) Bocca; Ceciarini. A disposizione: Mariotti, Frateschi; Bandoni; Dinelli; Giampaoli. All Gambini

Marcatori: Belluomini(V) al 1’pt, Palazzolo(V) al 4’pt, Ceciarini(F) al 5’st, Martinelli L(V) al 10’st, Marinai(V) al 39’st

Il Viareggio vede il titolo. La netta vittoria sul Marlia porta le zebre a +5 sul Romagnano a quattro giornate dalla fine. L’equilibrio dura appena sessanta secondi, al primo affondo Cosimo Belluomini al volo trova l’angolo alla sinistra di Menichetti, il tempo giusto di battere a centrocampo e arriva il raddoppio, grande cavalcata di Bertacca che si invola sull’out di sinistra salta tre uomini e mette in mezzo, il più veloce a smarcarsi è Palazzolo che tutto solo sul secondo palo non fallisce l’appuntamento con il gol. Ci prova a riaprirla la Folgor con il suo uomo copertina, al quinto della ripresa è infatti Gabriele Ceciarini con una azione da puro uomo d area a metterla dentro con una girata sotto misura si assist da destra di Curumi ma l’ illusione per i lucchesi dura appena cinque minuti, il tempo per le zebre di riorganizzarsi e arriva infatti il gol di testa di Luca Martinelli che si fa trovare pronto a schiacciare su cross dalla linea di fondo di Bertacca, poi nel finale è Stefano Marinai show, prima su calcio piazzato coglie la traversa e pochi minuti dopo inventa dopo uno slalom dei suoi un tiro a giro nell angolo alto che chiude definitivamente i conti.