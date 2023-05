Pisani si aggiudica la Targa Florio di rally

Bel successo nella Targa Florio per il pilota pietrasantino Gianandrea Pisani, confermatosi tra i migliori italiani nella specialità rally due ruote motrici. Pisani ha dominato la prova palermitana che rappresenta la terza vittoria consecutiva dopo i primati del rally Il Ciocco ed il rally Regione Piemonte. Al volante della Peugeot 208 Rally4 schierata dal team Laserprom 015, “gommata” Michelin e condivisa con il codriver Simone Brachi, Pisani è riuscito a cementare il ruolo di leader nella classifica dedicata alle vetture a trazione anteriore, alimentando ulteriormente prospettive di vittoria del campionato. "Una gara difficile come ci aspettavamo – il commento di Pisani a fine gara – con continui cambi di grip e condizioni delle strade che hanno messo a dura prova sia noi come equipaggio, che la vettura. Siamo comunque riusciti a tenere un buon passo fin dall’avvio, attaccando subito ed approfittando dell’uscita di un nostro diretto avversario, particolare che ci ha lasciato campo libero permettendoci di amministrare. Adesso, testa a San Marino che sarà il prossimo appuntamento di campionato".

W.S.