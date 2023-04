Pirotecnico pareggio del Seravezza penalizzato da due rigori contro

SERAVEZZA – Quarto risultato utile di fila per il Seravezza Pozzi di Christian Amoroso che contro l’Orvietana dopo esser andato presto sotto per effetto del gol del figlio d’arte Filippo Di Natale (classe 2003 dai piedi buonissimi... del resto “buon sangue non mente“) aveva ribaltato tutto ma ha preso gol su due calci di rigore contro allo scadere del primo e poi del secondo tempo. Il 3-3 finale è pirotecnico al termine di una gara che i versiliesi hanno dovuto affrontare senza il loro portierone Lagomarsini, sostituito tra i pali dal 2001 Alessio Mariani... e questo ha consentito di giocare con la coppia centrale di difesa “vecchia“ Mannucci-Sorbo, col 2001 Marco Maccabruni inizialmente in panchina. Tanti gol, sì, sul sintetico del “Buon Riposo“ di Pozzi (che il giorno prima aveva ospitato la semifinale della Viareggio Cup Fiorentina-Sassuolo) ma pure tanti errori. L’influenza che mette k.o il numero uno Lagomarsini debilita poi i vari Ivani, capitan Granaiola e Benedetti che però stringono i denti (e il bomber segnerà pure stavolta, col suo 18° sigillo in questo campionato di cui è sempre più capocannoniere, 21° in stagione e 68° in 126 presenze con la maglia verdazzurra).

Il 4-5-1 dell’Orvietana (che in fase offensiva diventa 4-3-3), opposto al 4-2-3-1 seravezzino, parte meglio e vede il vantaggio a firma Di Natale (che più tardi colpirà anche una traversa andando vicino allo 0-2) dopo bel break di Omohonria. Il Seravezza reagisce subito ma sbaglia varie occasioni, fino all’1-1 di Putzolu che ribadisce in fondo al sacco su imbeccata di Camarlinghi. Il controsorpasso è opera di Benedetti che sotto misura d’astuzia beffa Marricchi. Nel recupero del primo tempo errore in disimpegno di Ivani e Granaiola trattiene Mignani in area: Tomassini dal dischettio fa 2-2.

Nella ripresa è l’Orvietana a cestinare un paio di palle-gol... e allora (ri)segna il Seravezza con Putzolu su assist di Camarlinghi. I verdazzurri passano a 5 dietro ma in extremis ancora su rigore incassano il pari ospite prima del maxi recupero di 9 minuti dove il subentrato Marco Maccabruni va vicino al 4-3.