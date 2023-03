Pietrasanta beffato al 90esimo Anche il Capezzano capitola ed ora è a rischio retrocessione

VIAREGGIO

Pietrasanta-Casalguidi 1-2

Cadono i blues. Ed è una sconfitta che brucia perché arriva al novantesimo dopo una prestazione che avrebbe meritato miglior sorte. Pistoiesi già avanti nella prima frazione con un tocco sotto misura di Nencini al termine di uno schema su calcio piazzato. I biancocelesti non si danno per vinti e trovano il gol del provvisorio pareggio subito ad inizio secondo tempo con Giacomo Maggiore che è bravo ad arrivare per primo su una ribattuta dopo una bella iniziativa dell’eterno Francesco Tosi. Purtroppo nel finale arriva prima l’espulsione di Raffaeta per un fallo scomposto a dieci dalla fine e poi il gol della sconfitta per mano di Nania che trova sulla propria conclusione la sfortunata deviazione nella propria porta di Da Prato.

Capezzano-Lunigiana Pontremolese 1-4

Se non è il de profundis poco ci manca. I ragazzi di mister Coli si devono arrendere alla maggior forza degli apuani e adesso a quattro domeniche dalla fine hanno più di un piede in prima categoria. Aprono gli ospiti dopo appena sei minuti con una conclusione di Gabrielli, reazione istantanea che porta al pari con Benedetti che finalizza nel migliore dei modi una bella iniziativa corale. Nel finale di primo tempo nuovo sorpasso ospite con Menichetti, conclusione imparabile per Baldi. Nella ripresa poi il maggiore divario tecnico viene fuori, prima ci pensa Simonelli al decimo e poi Miceli dieci minuti dopo arrotondano lo score fissandolo sul finale quattro a uno.

