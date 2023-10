Piegati da una prodezza. Ma si poteva osare di più...

FORTE DEI MARMI – Resta il rammarico per un primo tempo giocato con troppo timore. Perché il Livorno sceso in campo al ‘Necchi Balloni’ non era imbattibile. Il Real Forte Querceta ci ha provato, soprattutto nella ripresa, ma ha pagato la solita sterilità offensiva (tre gol in sette gare sono veramente pochi…). Finisce 0-1 per i labronici che capitalizzano al meglio la prodezza di Giordani in apertura: per i versiliesi prestazione complessiva non da buttare, la classifica invece rimane deficitaria.

La cronaca. Il 4-3-3 di Sena assomiglia molto di più a un 4-5-1, con Podestà e Purro che ripiegano sulla linea dei centrocampisti. Ma è il Livorno a prendere subito il comando delle operazioni, sfruttando l’eccessiva libertà concessa a Luci, libero di impostare senza pressioni. Tra le linee poi Cesarini dà spettacolo e già al 3’ ci vuole il miglior Gatti a negare l’immediato vantaggio labronico. La partita si sblocca al 14’ grazie a una gemma di Giordani che chiede l’uno-due a Cesarini e s’inventa un tiro a giro imprendibile per Gatti. Il Real Forte Querceta non riesce quasi mai a costruire gioco, Pegollo è completamente isolato. L’unica occasione per i locali arriva al 28’ ma sul cross dalla destra di Podestà né Pegollo né Apolloni trovano la deviazione vincente. Il Real Forte Querceta perde per infortunio l’ex Pecchia (al suo posto Bigica) e non disdegna l’arrivo dell’intervallo per riordinare le idee.

opta per i soliti undici ma è l’atteggiamento a cambiare, complice anche un evidente calo fisico del Livorno. Il Real Forte Querceta prende fiducia e, pur senza creare grandi grattacapi a Albieri, ha il merito di tenere in bilico la contesa. Al 68’ buona occasione per i padroni di casa, Apolloni scarica per Purro ma il suo sinistro è a metà tra un tiro e un cross. Sena si gioca le carte Gabrielli e Vanni mentre Favarin cambia due terzi dell’attacco (fuori Giordani e Cori, dentro Frati e Mutton). Proprio Mutton all’84’ manca il colpo del ko, spedendo sull’esterno della rete l’invito di Frati. Nel finale non succede niente, il Livorno amministra, il Real FQ non riesce mai a impensierire Albieri

Michele Nardini