Pfv vuole ritrovare la vittoria Il Versilia è in forma invidiabile

VERSILIA

Sfide tutte da vivere quelle che attendono le formazioni locali nella giornata che va in scena tra oggi e domani. Pfv e Versilia arrivano al giro di boa di febbraio in stati di forma differenti: le viareggine remano per dare un taglio al (breve) filotto negativo, con due ko nelle ultime due uscite; i pietrasantini, sbocciati nelle ultime settimane, sono a caccia di conferme che darebbero un sapore tutto nuovo alla stagione. Nel campionato di serie C femminile, la Pfv punta a riscoprire il sapore della vittoria che manca dal 27 gennaio: l’ostacolo nella settima giornata si chiama Firenze, terza del raggruppamento. La partita si gioca stasera alle 20.45 alla San Marcellino del capoluogo (arbitra D’Agostino di Campi Bisenzio), dove la padrone di casa marciano con un percorso netto in questa seconda fase: 3 partite, 3 vittorie. In promozione maschile (girone D), invece, il Versilia Basket vive un momento di forma invidiabile: due vittorie nelle ultime tre uscite, con l’unica sconfitta arrivata di misura (appena un punto di scarto) con la capolista Carrara Legends che vince ininterrottamente da 14 partite. La prova del nove dei neroarancio nella sesta di ritorno avrà le fattezze della Chimenti di Livorno, domani alle 18 al PalaTommasi.