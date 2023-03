Pericolo squali per le zebre nella corsa al titolo. E il Lido a caccia di un’impresa

Si sta entrando nel momento decisivo per corsa al vertice e lotta salvezza. Campo di giornata è il sintetico di via Emilia dove le zebre alle 15 saranno ospiti del Forte 2015. I bianconeri hanno due punti di margine sul Romagnano secondo che sulla carta ha un compito più agevole ospitando il Tirrenia. Per i ragazzi di Santini invece ci si aspetta una gara molto tirata, diversa dall’andata quando i bianconeri s’imposero 5-1. Ma oggi gli squali sono cresciuti molto come rendimento e organizzazione beneficiando del lavoro del tecnico Luca Cagnoni e la classifica ha preso un’altra fisionomia portando la compagine versiliese a ridosso dei playoff. Per le zebre in forse gli influenzati Benedetti, Sapienza, Monopoli, oltre a Palazzolo che ha subito una distorsione al ginocchio, sicuramente fuori causa invece Mattei, Giacomo e Daniele Cinquini. "Gara difficile, giochiamo sul campo più stretto e veloce del torneo contro una squadra giovane che ha entusiasmo, qualità e voglia. E’ il momento decisivo, contano solo i tre punti", dice Stefano Santini.

Tra le fila dei padroni di casa mancherà Federico Barbetti in regia. "Ci misuriamo contro la squadra più forte e questo da solo è un grande stimol. Il nostro obiettivo che rimane la salvezza non è ancora centrato per cui abbiamo ancora bisogno di risultati".

Corsa salvezza. Il Corsanico riposa, mentre la Torrelaghese ospita a Piano di Conca l’Atletico Lucca. Gialloviola lanciati dopo il successo nel derby e a caccia di un altro risultato positivo per avvicinarsi ancor più alla salvezza, out Tancredi, Dalle Luche e Pacini e quindi reparto difensivo da reinventare. "Proviamo a dare continuità, ci vorrà la stessa fame messa in campo contro i cugini", dice il tecnico Fabrizio Baldini.

Seconda categoria. Il Lido è atteso da un periodo di impegni ravvicinati molto tosti, ben tre le gare che attendono i cavallucci in una settimana. Si parte oggi con la gara casalinga contro il Mulazzo secondo. Ci vorrà una prestazione ai limiti della perfezione.