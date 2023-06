Per Ale esce tra gli applausi

VIAREGGIO

So.Ve.Co e Per Ale, nella prima delle semifinali dell’edizione 2023 del Torneo dei Quartieri Per Non Dimenticare, hanno divertito il tanto pubblico del Marco Polo Sports Center. Alla fine, addirittura dopo i calci di rigore, a festeggiare è la So.Ve.Co., ma anche per gli sconfitti ci sono stati applausi. Appena 3’ e Maiorana, servito da Galligani, batte imparabilmente Lunardini per il vantaggio di Per Ale Nemmeno il tempo di tirare il fiato che il pari è servito: è Belluomini ad impattare con un tiro dalla distanza. Le compagini non si risparmiano e le occasioni fioccano. Al 37’ bella azione di Micchi e seguente trsversone per Brega che, di testa, manda il pallone sopra la traversa. Nel secondo tempo Per Ale si fa pericoloso al 10’ con il colpo di testa di Maiorana, ma Lunardini vola e respinge con bravura. La So.Ve.Co però ha un Belluomini ‘cecchino’ dalla distanza. Altra conclusione secca e 2-1 che sorprende Barsotti (che però ha dalla sua il fatto di non essere un portiere di ruolo). Per Ale si butta all’assalto; Brega, Da Pozzo, Maiorana e Micchi vanno vicinissimi al pari che, alla fine, si concretizza proprio all’ultimo tuffo con Gemignani, che risolve in mischia. È il preludio ai rigori che, alla fine, fanno la gioia della So.Ve.Co. per 6-4. “Vittoria spettacolare contro un grande avversario” dice Andrea Bonuccelli della So.Ve.Co. “Abbiamo dato tutto. L’assenza di un portiere di ruolo ha pesato” dice, deluso, Luigi Cecchi.