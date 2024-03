Pegollo dà la carica: "Niente è perduto"

VERSILIA

L’obiettivo in casa Real Forte Querceta è uno solo: mantenere la calma. Perché le due sconfitte (immeritate) contro Livorno e Ghiviborgo hanno lasciato il segno. La classifica piange ma questo non è il momento per alzare bandiera bianca. "Siamo ancora in piena lotta", carica l’ambiente il capitano Pietro Pegollo. "Niente è perduto e, se continuiamo a giocare così, sono sicuro che ci rialzeremo". Pietro, partiamo dalla gara di domenica scorsa.

Trenta minuti alla grande, Real Forte Querceta padrone del campo e Ghiviborgo alle corde. Poi cosa è successo?

"La nostra colpa è non aver concretizzato le tante occasioni create. Li abbiamo messi veramente in grande difficoltà grazie alla pressione alta e al gioco sugli esterni. Se fossimo andati in vantaggio, la partita avrebbe preso un’altra piega".

Come si spiega il calo nella ripresa?

"Ci sono due aspetti da tenere in considerazione: in quella mezz’ora dove abbiamo dominato, abbiamo speso tanto fisicamente. E a livello mentale subire gol a fine primo tempo è stata una mazzata".

La sensazione è che dovete crescere nella gestione dei momenti difficili.

"Prima del vantaggio del Ghiviborgo c’era stata un’avvisaglia di pericolo, con il salvataggio di Masi sulla linea. Lì dovevamo leggere meglio il momento e rallentare un attimo. Invece, dopo pochi minuti, abbiamo preso un altro contropiede che è risultato decisivo".

Ha timore che queste due sconfitte raffreddino un po’ gli animi del gruppo?

"Adesso tocca a noi, ai giocatori più esperti, prendere in mano la squadra e uscire da questa situazione. È un momento decisivo della stagione, negli ultimi due mesi la nostra media punti è da metà classifica. Non possiamo fermarci per due partite sfortunate".

Vi attende un marzo da brividi: tre scontri diretti e la sfida alla capolista Pianese.

"È una frase fatta ma, da qui alla fine del campionato, per noi sono tutte finali. Domenica contro il San Donato Tavarnelle non abbiamo molte alternative alla vittoria".

Nelle ultime due gare si è visto un Pegollo inedito, da attaccante esterno.

"È un ruolo che mi piace anche se spesso mi ritrovo troppo lontano dalla porta".

Come giudica la sua stagione?

"L’inizio è stato difficile. Adesso mi sento benissimo, ho raggiunto una consapevolezza e una maturazione che non avevo mai avuto prima".

Michele Nardini