Pastine decisivo su due bolidi da fuori area La generosità di Pegollo. Bartolini, che assist

Pastine: 7 Decisivo sui bolidi da fuori area di Confalonieri e Bugno. Portiere di scorta di grande affidabilità.

Meucci: 6,5 Il cartellino giallo preso a inizio gara non lo condiziona, prestazione di grande generosità.

Tognarelli: 6,5 Avvio complicato, Spaviero lo supera con troppa facilità in campo aperto. È solo un episodio, dopo torna il solito muro.

Bernardini: 6,5 Arretra sulla linea difensiva, prestazione impeccabile.

Giubbolini: 6 Il gioco del Sant’Angelo si sviluppa principalmente sulla corsia opposta alla sua. Se la cava senza grandi problemi.

Bortoletti: 6 Suo il primo tiro in porta Real. Dinamismo e concretezza al servizio della squadra.

Bartolini: 7 Causa il rigore sbagliato da Gobbi in un primo tempo sottotono da regista. Venturi lo sposta più avanti nella ripresa e lui cambia la partita. Assist splendido per Verde.

Fazzi: 6 Prova con i suoi inserimenti senza palla a mettere in difficoltà la difesa del Sant’Angelo.

Bertipagani: 6 Meglio nella ripresa quando arretra la sua posizione come interno di centrocampo.

Verde 7: Segna al primo pallone utile. Gran movimento sul lancio di Bartolini e tocco astuto a anticipare l’uscita di Nucci. E sono 13 in campionato… 46’ st Molinaro: sv.

Pegollo: 6,5 Premiato a inizio gara per le cento gare in serie D con la maglia del Real Forte Querceta, si batte con la consueta generosità su ogni pallone. 33’ st Rosati: 6,5 In pochi minuti un gol annullato per fuorigioco e uno sfiorato (grande risposta di Nucci).

Mich.Nard.