Passo falso del Romagnano Il Viareggio aumenta il distacco

Sempre più Viareggio, le zebre dopo i risultati della domenica sono ancora più saldamente al comando della generale e cominciano a creare un primo solco che può rivelarsi fatale agli avversari. Quattro sono infatti i punti di vantaggio sul Romagnano che è stato fermato dal Fornacette. E i massesi hanno anche una gara in più, i motivi per credere nel secondo titolo consecutivo sono ogni giorno sempre più solidi. La vittoria in scioltezza e autorità sul San Frediano, la quindicesima su diciotto gare giocate, potrebbe essere allora il punto di non ritorno. "Ottima prestazione corale, a essere pignoli il risultato sarebbe potuto essere più rotondo ma abbiamo messo un altro mattoncino verso il traguardo finale e la squadra ha ancora grandi margini di crescita"esprime tutta la sua soddisfazione il tecnico Stefano Santini.

Meno bene è andata alle altre versiliesi. Secondo esame di maturità fallito dal Forte 2015 che si è arreso alla maggiore forza e organizzazione della Folgor Marlia. "Poco da rimproverare ai ragazzi, con più fortuna si sarebbe potuto anche forse ottenere un pari; abbiamo saputo reagire ad un doppio svantaggio e ce la siamo giocata con personalità, nessun dramma, il nostro obiettivo era e rimane la salvezza", dice il tecnico Luca Cagnoni.

Qualche rimpianto in più per la Torrelaghese. I gialloviola sono in vero tornati a fare punti e muovere la classifica a Lammari ma con maggiore concretezza la vittoria avrebbe potuto anche sorridere. "Le occasioni per vincere ci sono state, fermati dai pali e dalle parate del loro portiere, ripartiamo però dalla prestazione con fiducia", commenta il tecnico. Peggio è andata agli orange del Corsanico che sul campo dell’Atletico Lucca hanno collezionato l’ennesima sconfitta. "Ci gira anche tutto male, ad ogni tiro in porta degli avversari subiamo gol, così diventa tutto più difficile ma ci dobbiamo credere fino in fondo", non demorde il tecnico Stefano Maffei.

Seconda categoria. Ottimo risultato quello conquistato con le unghie e con i denti dal Lido che lotta nel catino di Monzone e porta via un punto in rimonta al novantatreesimo con una rete del sempre più riferimento gialloblu Lorenzo Biagini.