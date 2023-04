Passerella finale per il Vp Volley Ultimi verdetti ancora da scrivere

Ultimo turno di stagione regolare e diversi verdetti ancora da scrivere.

Pallavolo. Nel girone C femminile di serie C, il Vp Volley dopo aver dominato la stagione punta a mettere la ciliegina sulla torta nell’ultimo match casalingo. Le seravezzine scendono in campo oggi alle 18 contro San Miniato in una sfida che sulla carta sembra disegnata per la parata finale, quella che potrebbe regalare la 16a vittoria consecutiva e il 20esimo sigillo in 22 partite. Missione compiuta anche per l’Oasi, che una settimana fa ha messo in sicurezza il quarto posto, approfittando della caduta di Donoratico. La squadra di Francesconi chiuderà la stagione regolare stasera alle 21 a Riotorto, in una sfida che si preannuncia più ‘adrenalinica’ di quella delle cugine seravezzine, con le padrone di casa che hanno ancora la speranza di poter mettere la freccia e agganciare il quinto posto.

In serie C maschile, l’Upc deve chiudere i conti e mettere il lucchetto al podio: l’avversario che i biancoblù si troveranno di fronte è il Rosignano, ultima forza del campionato e con la casella delle vittorie che recita ‘zero’. Una sfida sulla carta senza storia per i camaioresi, quella in programma oggi alle 17,30 al palasport di Camaiore, ma soprattutto un confronto da chiudere alla svelta per evitare che subentri l’ansia. In serie D femminile turno decisivo per la Jenco in chiave podio: le viareggine sono terze e stasera alle 21 ospitano Livorno. Per la certezza del podio serve una vittoria.

Basket. In serie C, penultima ultima giornata della seconda fase per la Pfv, che dopo la dura sconfitta subìta a Porcari (69-32) torna in capo stasera alle 21 al "Buzzi" dove affronterà il Prato, terza della classe. In Promozione maschile, l’ultima giornata si è chiusa con una sconfitta (58-44) per il Versilia sul campo del Gmv. Ora una settimana di stop prima del rientro in campo.