Pallavolo serie C e D

Turno tutto sommato favorevole per le squadre versiliesi impegnate nei campionati regionali di pallavolo. Il bilancio racconta di due vittorie delle due compagini femminili (la Jenco ha osservato il turno di riposo) e di una sconfitta che brucia, quella subìta dall’Upc, ma che non condanna i camaioresi.

Serie C. Nel girone C del campionato femminile, continua la marcia trionfale del Vp Volley che dopo aver vinto il raggruppamento con largo anticipo continua a dispensare bel gioco e a raccogliere vittorie e punti. La 15ª vittoria consecutiva delle seravezzine è arrivata a Grosseto, dove per la terza volta di fila il Vp Volley non ha lasciato neanche le briciole: 0-3 (16-25, 22-25 e 12-25 i parziali). Con la concomitante sconfitta del Cascina, i punti di vantaggio sulla seconda salgono a 11. Vince anche l’Oasi, che si congeda dal "Pardini Center" con la 9ª vittoria casalinga su 11 incontri: 3-1 sul Cecina (22-25, 25-19, 26-24 e 25-10) e quarto posto matematico in classifica, grazie allo stop del Donoratico sul campo del Dream Volley Pisa. Classifica: Vp Volley 57, Cascina 46, Dream Volley Pisa 44, Oasi 39, Donoratico 35, Riotorto 33, Casciavola 27, Grosseto 22, Peccioli 18, San Miniato 18, Nottolini 8.

Nel campionato maschile, girone B, brutta sconfitta per l’Upc che a Cecina ha l’opportunità di sfruttare la caduta del San Miniato per mettere il lucchetto al terzo posto. I biancoblù però non riescono mai a ingranare ed entrare davvero in partita e rimediano un pesante ko: 3-0 (25-20, 25-17 e 25-15) e classifica cortissima, con tre squadre in tre punti e ogni discorso per il piazzamento ai playoff viene così rimandato all’ultima giornata che si preannuncia al cardiopalma. Classifica: Jolly Fucecchio 48, Cus Pisa 44, Upc 39, San Miniato 38, Migliarino 37, Massa Carrara 31, Cecina 30, Cascina 19, Torretta Livorno 16, Montebianco 12, Rosignano 1.

Serie D. Turno di riposo per la Jenco e Follonica che scappa a tallonare la Robur. Anche in questo caso, per i verdetti bisognerà aspettare il fotofinish. Classifica: Robur Massa 53, Follonica 52, Jenco 49, Rosignano 48, Migliarino 48, Calci 42, Orsaro 38, Livorno 34, MvTomei 28, Casciavola 23, Ospedalieri 20, Pontedera 11, Grosseto 4.

