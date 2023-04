Se è un sogno, non svegliateci. La pallavolo versiliese sogna una magistrale triplice promozione, con Vp Volley e Upc che oggi si giocheranno l’accesso alla serie B, e con il Discobolo cheha superato il primo ostacolo verso il passaggio in serie C.

Vp Volley. La grande impresa di sabato scorso è stata il viatico per un confronto da dentro o fuori. Al "Marzocchino", il Vp Volley ha schiantato il Carpe Diem Firenze nella prima uscita delle finali playoff: 3-0 inappellabile (25-15, 25-21 e 26-24 i parziali) che è valso il pass per lo scontro diretto con Quarrata, che nel primo turno aveva avuto la meglio sulle fiorentine in quattro set. Lo scontro che vale la stagione è in programma stasera alle 21 al palazzetto dello sport di Quarrata e si prannuncia entusiasmante: le padrone di casa hanno stravinto il girone B, perdendo una sola volta e lasciando per strada in tutta la regular season la miseria di 4 punti. Ma le versiliesi non sono state da meno: una sconfitta in più, un paio di punti in meno, ma anche uno stato di forma che è cresciuto partita dopo partita e che ha permesso di asfaltare letteralmente il campionato. Un confronto tra due schiacciasassi per guadagnare il sogno di un’intera stagione.

Upc Volley. Prosegue a ritmo serrato l’avventura playoff dell’Unione Pallavolo Camaiorese: dopo aver passato il turno per il ritto della cuffia contro Arezzo, l’Upc si è imposto in gara-1 della seconda fase contro il Cus Pisa: una vittoria importantissima, conseguita in quattro set (3-1: 25-23, 25-19, 16-25 e 25-17) che lascia ben sperare in vista del ritorno. L’appuntamento è per oggi alle 18 al "PalaCus", in una sfida che i ragazzi di Sansonetti dovranno affrontare senza sbavature per conquistare l’accesso al prossimo turno e continuare a sognare la conquista della serie B.

Discobolo. Settimana di pausa per le viareggine, che potranno ricaricare le pile in vista della seconda fase dei playoff conquistata sul campo: dopo la vittoria esterna su Porcari, in un "Piaggia" gremito è arrivata la conferma nel match di ritorno: 3-0 (25-19, 25-15, 27-25) e passaggio del turno messo in saccoccia nel migliore dei modi.

RedViar