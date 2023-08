Open Forte dei Marmi: Giorno dei Verdetti, Equilibrio e Sfide Attese

FORTE DEI MARMI

È il giorno dei verdetti inappellabili. Il torneo Open di Forte dei Marmi – UnipolSai Marianelli Assicurazioni in campo maschile, Amizut Investimenti in quello femminile – è arrivato al gran finale: alle 17 la sfida per il titolo rosa, a seguire la partita per decidere il trionfatore del torneo maschile.

Alla fase finale della manifestazione – fra gli uomini – sono arrivati la testa di serie numero 1 Daniele Capecchi (nella foto; 2-0 nei quarti a Cosimo Banti), Francesco Canò (vittoria su Francesco Bonazzi), Mattia Rossi (2-0 su Riccardo Galli) e la testa di serie numero 2, Marco Furlanetto, talento di casa, che nei quarti ha sconfitto per 2-0 (6-1, 6-1) Andrea Turini. Pronostico incerto, possibile che si arrivi al terzo set. Vedremo. Spettacolo sicuro.

Non è da meno il panorama e il pronostico nel torneo femminile: con la testa di serie Francesca Falleni (vittoriosa 2-1 al tie-break su Sveva Pieroni) sono arrivati alla fase finale anche Giada Rossi (2-0 a Emma Belluomini), Lucia Tognoni (2-1 a Cristina Pescucci) e Claudia Giovine (2-1 ad Alessandra Anghel). Come si vede dai risultati dei quarti, c’è grande equilibrio, quando basta per prevedere una finalissima dello stesso tipo. Tutta da vivere.

RedViar