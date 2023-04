Oggi ‘Palla al centro’ con Mussi e Lupoli

Torna oggi ‘Palla al centro’ in diretta alle 15 su Noi Tv (canale 12; visibile pure in streaming). E poi con la replica serale sempre oggi alle 22.15. Ospiti in studio l’amministratore delegato Alessandro Mussi del Real Forte dei Marmi Querceta ed il direttore sportivo David Lupoli del Forte dei Marmi 2015. Commenti, immagini e focus come di consueto dalla Serie D fino alla Prima categoria. Per il pubblico la possibilità di intervenire live con messaggi WhatsApp al 337 1697605. Conduce il giornalista Simone Ferro. In regia Matteo Bertuccelli. Il programma è in collaborazione col Versilia Football Planet di Marco Calamari.