Oggi la seconda giornata Bianconeri con la Samb

La prima tappa della Poule Scudetto 2023 della Serie A di beach soccer prosegue oggi con la seconda giornata del massimo campionato nazionale. Si parte stamani alle ore 10.30 con Catania Ssd-Icierre Lamezia Terme (nella squadra etnea, che poi è l’ex Canalicchio che ha potuto assumere la nuova denominazione ed identificarsi così con la società calcistica del Catania appena promosso in Serie C, gioca il portiere viareggino Matteo Costa... che poi a metà giugno andrà a giocare la Euro Winners Cup in prestito con la fortissima squadra portoghese del Braga), poi si prosegue alle 11.45 con Città di Milano-Lenergy Pisa (nel team nerazzurro campione d’Italia in carica ci sono tantissimi viareggini), quindi alle 13 c’è Catania-Roma ed infine alle 15 chiude il programma odierno “il derby dei due mari“ Happy Car Sambenedettese-Viareggio.