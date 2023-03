Oggi alle 15 tutti i quarti di finale: Fiorentina-Honvéd, Samp-Sassuolo Torino-Serie D e Bologna-Empoli

Oggi pomeriggio, con fischi d’inizio tutti in contemporanea alle 15, ci saranno i quarti di finale della 73ª Viareggio Cup: Fiorentina-Honvéd (allo stadio “Masini“ di Santa Croce sull’Arno); Sampdoria-Sassuolo (al “Bibolini“ di Falconara, a Lerici); Torino-Rappresentativa di Serie D (al “Giusfredi“ di Porcari); Bologna-Empoli (al Comunale di Ricortola, a Marina di Massa).

Il torneo maschile Primavera (dopo che quello femminile lunedì aveva laureato il Milan campione della 4ª edizione) entra nel vivo e nella sua fase conclusiva e più bella. Una sola squadra straniera è rimasta in corsa (gli ungheresi dell’Honvéd) ed oggi affronterà una Fiorentina che la Coppa Carnevale non la vince addirittura dal lontano 1992. Molto avvincente sarà il quarto di finale tra il Bologna e l’Empoli dato che entrambe finora hanno vinto 4 partite su 4 tra fase a gironi e ottavi di finale. Il Sassuolo campione in carica se la vedrà invece con la Sampdoria del capocanniniere del torneo 2023 Simone Leonardi. Infine occhio alla Rappresentativa Serie D che si gioca il pass per le semifinali contro un Torino che finora ha dato goleade quasi a tutti (6-0 al Pontedera e 8-0 all’Apia nel girone, dove ha fatto pure 1-1 col Don Torcuato, e poi 5-0 al Monterosi agli ottavi).

Le semifinali poi sabato 1° aprile saranno la prima alle ore 14 sul sintetico dello stadio “Buon Riposo“ di Pozzi a Seravezza (che è stato teatro anche della finale femminile Milan-Rappresentativa Lnd) e la seconda alle ore 18 al “Masini“ di Santa Croce sull’Arno. La finalissima invece lunedì 3 aprile sarà allo stadio “Ferracci“ di Torre del Lago. Queste ultime 3 partite saranno tutte in diretta tv su Rai Sport.