Occhi sul Torneo HP

L’ultimo appuntamento con l’hockey giovanile è il trofeo ‘Promote HP’ (già delle regioni) che da venerdì a domenica a Castiglione della Pescaia metterà di fronte, in rappresentative regionali, i migliori giovani italiani delle categorie under 13, 15 e 17.

Molti gli atleti e i tecnici delle società versiliesi coinvolti. A causa della rinuncia di Veneto e Friuli (zona 2), la formula è stata rivista: per la under 13 si svolgerà un doppio girone all’italiana, per under 15 e 17 un girone semplice. Le squadre partecipanti sono quelle delle zone 1 (Lombardia e Piemonte), 3 (Emilia e Marche), 4 (Toscana e Liguria), 5 (Campania, Puglia, Basilicata).