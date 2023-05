NOTTE DI FESTA AZZURRA

Napoli è ovunque! E la festa scudetto non poteva mancare anche a Viareggio dove mercoledì sera al triplice fischio di Udinese-Napoli (1-1... il punto che bastava ai partenopei per la matematica) si è scatenata una serie di caroselli impressionanti per la passione riversata in strada da un’intera tifoseria che aspettava da ben 33 anni questo momento. Molti non avevano mai vinto uno scudetto e dunque l’occasione è stata troppo bella per potersela far sfuggire. Così giovani e meno giovani hanno invaso la Passeggiata ed in particolare la centralissima piazza Mazzini tingendola di azzurro, con fumogeni e cori da stadio. Si son visti anche un po’ di fuochi d’artificio pure nell’entroterra della Versilia... per una notte lunghissima in cui hanno riecheggiato botti, petardi e tante grida di gioia. Gettonatissimi poi i cori su Maradona oltre che quelli sui campioni del presente come Osimhen, Kvaratskhelia e il capitano lucchese Di Lorenzo.

A Viareggio la festa è filata via liscia, senza problemi né incidenti. E anzi l’amministrazione comunale si è complimentata coi tifosi del Napoli che hanno avuto l’accortezza di non provocare danneggiamenti alle aiuole e ai fiori di piazza Mazzini, rimessa da poco a nuovo in vista del Giro d’Italia di ciclismo. Intanto ieri tantissime bandiere azzurre si sono viste sui terrazzi e nelle vetrine delle attività in città dove ci sono molti napoletani.