Non sono più ammesse incertezze, a Sandrigo serve il miglior Forte dei Marmi

Posticipo domenicale per il Forte dei Marmi che fa visita questo pomeriggio, con inizio alle 18, a un Sandrigo in piena lotta per evitare i play out. I vicentini di Franco Vanzo, già confermato per la prossima stagione, occupano infatti l’undicesima posizione con 20 punti e alternano prove positive, come il recente pareggio strappato a Sarzana, ad altre sconcertanti, come l’antecedente battuta a vuoto interna con il Montecchio. In casa rossoblu, dopo l’inopinata sconfitta (2-4) rimediata al Palaforte all’andata, c’è una grande voglia di portare a casa i tre punti, non tanto per ‘vendicare’, sportivamente parlando, la clamorosa battuta a vuoto del dicembre scorso, quanto per incamerare punti nell’incertissima lotta in corso per ottenere le migliori posizioni ne play off. Elementi di spicco fra i veneti sono il portiere spagnolo Català, dato per partente, il tedesco Thiel, anche lui, come il portiere, dato in arrivo a Grosseto e lo spagnolo Miguelez. Accanto a loro gli italiani Brendolin, Lazzarotto e Leonardo Diquigiovanni. Nell’ultimo turno il Sandrigo è stato battuto di misura a Monza.

Passando alla squadra di Molina, il turno infrasettimanale di Champions contro il Valongo, che veniva dopo due sconfitte consecutive in campionato, non è stato positivo come auspicato. Complice la peggior differenza reti infatti i rossoblu in caso di arrivo a pari punti con i portoghesi, verrebbero eliminati. Dal punto di vista del gioco certamente la prestazione offerta da Gual e compagni è stata migliore rispetto alle ultime uscite di campionato. Fondamentale, a quattro sole partite dal termine della regular di A1, sarebbe fare il massimo dei punti per cercare di scalare qualche posizione, evitare le qualificazioni e magari garantirsi un accoppiamento non troppo impervio nei quarti di finale. Il tecnico spagnolo dovrebbe avere la squadra al completo con Ambrosio che sembra aver recuperato dalla forma influenzale che lo aveva fatto scendere in pista in Champions in condizioni imperfette.

G.A.