Nasce il trofeo della Versilia Domani attese centinaia di atleti

Un nuovo appuntamento, un evento sportivo targato Csen. Nasce il 1° Trofeo della Versilia, che racchiuderà al suo interno, una competizione riservata alle Danze Accademiche, alle Urban Street e alla Danza Sportiva. Un progetto sotto l’organizzazione del Referente Danza Csen (Comitato Csen Lucca), Spagnesi Federico, che in collaborazione con la A.S.D. Studio Danza Freddy Dance sita in Camaiore, porterà il reparto DanzaCsen in Versilia. La competizione si svolgerà domenica 2 Aprile presso il Palasport di Camaiore, pronto ad accogliere atleti di varie discipline, provenienti da tutte le province toscane. Danza Classica, Danza Moderna, Hip-Hop, Danze Latino Americane, Danze Caraibiche, Danze Coreografiche, Danze Standard. Oltre ai Tecnici Csen che giudicheranno le varie competizioni, saranno presenti tre giudici ospiti, che andranno a completare la rosa del pannello giudicante: Paola Fazioli (ballerina del Teatro di Bologna), Angelo Venneri ( ballerino di Buona Domenica ed Emozioni), Daniele Cervino (ballerino e coreografo di Street Dance). Durante il pomeriggio esibizione dei Pluricampioni Brasiliani di Danze Latino Americane, Davide Franconeri e Magda Gavarini.