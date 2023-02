Motto, soffia il vento dell’est Ingaggiata la star Varfolomeev

Il vento dell’est soffia potente delle vele della squadra di ginnastica ritmica della Motto impegnata nel campionato di A1. E chissà che questa brezza non riesca a spingere la società viareggina verso una stagione ricca di successi. La nuova stella del firmamento Motto ha solo 16 anni – è nata nel novembre del 2006 in Russia, ma si è trasferita nel 2019 in Germania e possiede la doppia cittadinanza – ed è una delle migliori giovani nel panorama internazionale, come confermano gli straordinari risultati ottenuti nel 2022: ai Mondiali di Sofia ha vinto un oro, tre argenti e un bronzo, agli Europei di Tel Aviv si è messa al collo due bronzi. Si tratta di Daria Varfolomeev, che si aggregherà alla squadra viareggina a partire dalla tappa del prossimo 18 febbraio in quel di Cuneo. La campionessa è allenata da Julija Raskina, argento ai Giochi Olimpici di Sydney 2000 e protagonista in diversi campionati di serie A1. Sempre lo scorso anno Varfolomeev ha preso parte alla A2 con la Ritmica 2000 di Quartu Sant’Elena.

"Daria è una ginnasta di enorme talento, sta crescendo in modo esponenziale", commenta la direttrice tecnica della Motto Donatella Lazzeri, che assieme all’allenatrice Francesca Cupisti guiderà la formazione composta da Chiara Vignolini (capitano), Chiara Badii, Juna Campomagnani, Arianna Musetti, Chiara Puosi e Sofia Sicignano, oltre al nuovo innesto Varfolomeev. "Andrà a rafforzare un gruppo già competitivo e che punta a confermarsi al vertice dopo il secondo posto del 2022 – spiega ancora Lazzeri –; a prescindere dal risultato, sarà comunque un’esperienza formativa per lei e per tutte le compagne di squadra".

Dopo l’esordio a Cuneo del 18 febbraio, la serie A1 proseguirà con le tappe di Ancona (4 marzo) e Desio (25 marzo). Le prime sei classificate sulle 12 società partecipanti si qualificheranno per la Final Six che assegnerà lo scudetto in programma il 29 e 30 aprile con sede ancora da definire.

RedViar