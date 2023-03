Missione quasi impossibile Il Vela nella tana della seconda

Una brutta gatta da pelare per il Vela che stasera alle 21,15 a San Vincenzo, per la settima di ritorno, affronta la squadra locale. E non una squadra qualsiasi, bensì la seconda in classifica (34 punti) e con serie intenzioni di restarci se non addirittura di migliorare la sua attuale posizione. Compito difficile, quindi, anche perché la formazione viareggina pure in questa occasione dovrà fare a meno di Taylor che deve ancora scontare la sua seconda, e fortunatamente ultima, giornata di squalifica. Un assenza che di sicuro può influire sul risultato ma, come già fatto sabato scorso nella vittoriosa partita contro il Wolf Pistoia, i ragazzi di Bonuccelli chiamati a scendere in campo cercheranno di rimediare nel migliore dei modi. Fare il bis è una vera e propria impresa, normale che si pensi così, ma le speranze al momento non sono state del tutto messe da parte. Anzi traspare un certo ottimismo che per qualcuno può sembrare esagerazione ma in realtà non è così.

Durante gli allenamenti l’impegno è sempre stato al massimo, il momento è innegabilmente favorevole, l’ambiente gode di ottima salute per cui non è detto che dalla costa labronica in tarda serata non possano arrivare buone notizie. Ghiselli, Bo, Lopes Siera e compagni sono caricatissimi; come dire che il Vela attuale può anche essere in grado di poter operare il miracolo. Ed è proprio in questo che gli affezionati supporter, alcuni dei quali seguiranno la squadra, confidano. Non resta che attendere fiduciosi.

e.d.s.