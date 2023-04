Missione compiuta: Upc e Jenco ai playoff. Il Vp Volley chiude in bellezza

Missione compiuta. Upc e Jenco accedono ai playoff, il Versilia-Pietrasanta saluta in bellezza il proprio pubblico trovando la 16ª vittoria di fila (20ª stagionale) e l’Oasi chiude al quarto posto.

Serie C. Nel girone C femminile, il Vp Volley ha messo la ciliegina sulla torta superando 3-1 San Miniato davanti al proprio pubblico (parziali 25-17, 25-21, 20-25, 25-16). "L’obiettivo minimo di centrare i playoff è già stato superato – commenta la presidente Vanessa Greco – e la vittoria nel girone è un grandissimo risultato. Il margine molto ampio sulla seconda spiega bene l’alto livello di pallavolo raggiunto. Ora però si riparte da zero, si riparte da due finali che saranno decisive. Le ragazze hanno lavorato tantissimo, così come tutta la società e i dirigenti. Sono convinta che daranno il tutto per tutto, perché hanno superato difficoltà ed infortuni. Di questo le ringrazio". Chiude con una sconfitta invece l’Oasi, battuta 3-0 a Riotorto (25-15, 25-14, 25-17) ma già certa del quarto posto finale. Classifica: Vp Volley 60, Cascina 49, Dream Volley Pisa 47, Oasi 39, Donoratico 38, Riotorto 36, Casciavola 34, Cecina 27, Grosseto 22, Peccioli 18, San Miniato 18, Nottolini 8.

In serie C maschile, girone B, nella sfida decisiva per il podio, l’Upc regola Rosignano in tre set (3-0: 25-15, 25-10, 25-22) e si guadagna l’accesso ai playoff. Classifica: Jolly Fucecchio 51, Cus Pisa 44, Upc 42, San Miniato 41, Migliarino 40, Massa-Carrara 34, Cecina 30, Cascina 19, Torretta Livorno 16, Montebianco 12, Rosignano 1.

In serie D femminile, girone C, la Jenco parte con un inciampo nel match casalingo contro Livorno, ma poi si scioglie e vince con merito guadagnandosi i playoffi (3-1: 23-25, 25-17, 25-9, 25-12). Classifica: Robur Massa 56, Follonica 55, Jenco 52, Rosignano 51, Migliarino 51, Calci 42, Orsaro 38, Livorno 34, MvTomei 31, Casciavola 23, Ospedalieri 20, Pontedera 11, Grosseto 4.