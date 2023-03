Mille insidie dietro al Corticella Venturi ritrova però Pegollo

Secondo miglior attacco e... seconda peggior difesa. Quando ti trovi di fronte il Corticella, non sai mai cosa aspettarti: grandi imprese ma anche sorprendenti battute d’arresto. Ecco perché la partita di questo pomeriggio (ore 14,30 al ‘Necchi Balloni’) è tra quelle più difficili da preparare per il Real Forte Querceta. Reduci dalla vittoria con il Ravenna e dal pareggio a Carpi, i versiliesi vogliono dare continuità si risultati positivi a allontanarsi definitivamente dalla zona rischiosa della classifica. "Sarà fondamentale ripetere quanto di buono fatto nelle ultime due gare - avvisa Simone Venturi, allenatore del Real Forte Querceta - il Corticella è una squadra molto pericolosa, hanno gli stessi nostri punti (39, ndr), e vengono da due vittorie consecutive. Hanno un modo di giocare molto propositivo, attaccano bene e con tanti uomini. Da parte nostra ci vorrà equilibrio e non dovremo avere fretta, consapevoli che qualche spazio ce lo lasceranno".

Venturi ritrova Pegollo che, oltre ad aver scontato la giornata di squalifica, sta ritrovando la condizione migliore. Torna tra i convocati anche Rosati (l’ultima sua apparizione risale all’8 gennaio 2-2 in casa dell’Aglianese), mentre non sono al 100% Rodriguez e Molinaro, alle prese con qualche linea di febbre. "Ci siamo comunque allenati bene - continua Venturi - la squadra ha ritrovato un po’ di convinzione, siamo pronti per questa fase finale di stagione". Venturi sembra orientato a confermare Bernardini al centro della difesa. Chi giocherà sulla trequarti? Potrebbe essere avanzato uno tra Fazzi e Bartolini, più defilata l’opzione ‘quota’ (Bertozzi o Bucchioni). Davanti torna la coppia Verde-Pegollo.

Probabile formazione (4-3-1-2): Raspa, Bertipagani, Tognarelli, Masi, Giubbolini; Bortoletti, Bernardini, Fazzi; Bartolini; Pegollo, Verde.

Michele Nardini