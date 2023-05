Meritato successo verdazzurro nel derby

FORTE DEI MARMI – Vince con merito (... e anzi, gli va stretto l’1-0) il Seravezza che come all’andata fa suo senza prender gol il derby provinciale col GhiviBorgo. Assenze da ambo le parti ma quelle verdazzurre pesavano di più (in tribuna Sorbo oltre agli squalificati Marco Maccabruni, Granaiola e Putzolu oltre al lungodegente Fabio Maccabruni) rispetto a quelle biancorossoblù (lo squalificato capitan Nottoli oltre allo stampellato Pera... e con Terigi e Signorelli inizialmente in panchina). I versiliesi, per nulla distratti dalle voci circolate in settimana su una possibile penalizzazione in classifica (che, visti i tempi stretti, bisogna vedere se arriverà ora o nella prossima stagione... o se non arriverà proprio) sempre per “il vecchio caso Maffei“, approcciano fin da subito meglio il match e tranne l’occasione concessa a Campani al 7’ (quando Lagomarsini risponde presente sul suo palo) poi non rischiano più nulla e anzi creano diverse occasioni. L’unica finalizzata in rete è col solito Lorenzo Benedetti che, dopo aver fallito di testa l’appuntamento con l’1-0 su cross-sassata di Camarlinghi, poco oltre la mezzora fa ciò che gli riesce meglio (segnare) su invito da sinistra del rifinitore Camarlinghi che apparecchia per il gol che poi risulterà quello decisivo per i 3 punti. Per il capocannoniere del girone E della Serie D è il 22° sigillo in campionato, il 25° in stagione e il 72° nelle 131 presenze totali a Seravezza.

Nella ripresa i due tecnici cambiano qualcosa negli interpreti, con gli ospiti che variano pure il modulo passando dal 4-3-3 allo stesso 4-2-3-1 avversario ma la musica non cambia. Il Seravezza controlla il gioco e le operazioni. La mossa finale della disperazione per Maccarone è l’ingresso del difensore Terigi come centravanti. Ma non paga.

Simone Ferro