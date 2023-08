Memorial Valenti Viareggio: Oltre 300 Iscritti al 18° Memorial

VIAREGGIO

Il Memorial Matteo Valenti, alla sua 18^ edizione, sembra non invecchiare mai. Fresca di due titoli italiani, la Viareggio Beach Soccer ha organizzato una edizione da ben 300 iscritti. Ben 25 le squadre al via, suddivise fra Open (Girone A: Clinica Bobq, La Ghenga, Il Sorriso di Elisa, Pts Keeper Academy e Girone B: Fc Dado Palestra Metropolis, Marina 75, Hotel Bellariviera, Brambilla’s Gladiators); Under 18 (Kings Beach Soccer, NL Impianti, Sos Cafoni Staff Bad, Stella del Mare); Under 16 (Girone A: Cabeza Loca, Leicester, Cpr Viareggio e Girone B: Torrelaghese, Ok Metal, Immobiliare Elite); Under 14 (Girone A: Bagno Oceano, Bagno Dori, Scarsenal, Pizzeria Newport Macelleria Pucci e Girone B: Boca Junior, Centro Oculistico San Paolino, L’Orto Flora Versiliese). Ecco i risultati della prima giornata. Nella Open i campioni in carica Clinica Bobq superano 3-0 Pts Keeper Academy (Petracci, Simone e Matteo Santini). Vince 4-3 Dado Palestra Metropolis su Marina 75 (Saetta, Fazzini, Bertacca, KsiouaTripiciano 2, Coppola). Nella Under 16 Cpr Viareggio piega 3-2 Leicester (Ghilarducci, Checchi, GiuntoliBarsotti 2) mentre Ok Metal fa 4-2 sulla Torrelaghese (Bertolucci, Minichino, Andreazzoli, BastilloLombardi, Fruzzetti). Nella Under 14 il Bagno Oceano regola 8-5 la Pizzeria Newport Macelleria Pucci (Barsotti, Pellegrini, Ramacciotti, Simonetti 2, Mazzantini e Ghilarducci 2Carbone, Masoni, Cutolo 3).

Sergio Iacopetti