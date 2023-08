Memorial Valenti È la giornata delle finali

Ci siamo. Stasera dalle 17 e fino, se non oltre, le 23 il Beach Stadium Matteo Valenti diverrà ancora una volta, dopo i due titoli italiani conquistati dalla Vbs fra prima squadra e Under 20, il fulcro italiano del beach soccer.

Stasera sapremo chi si aggiudicherà la 18ª edizione del Memorial Matteo Valenti, per eccellenza il "Torneo dei Tornei". La giornata è fittissima: si comincia alle 17 con la semifinale della Under 18 poi, a seguire, la finale Under 14 alle 18, la finale Under 16 alle 19, la finale Under 18 alle 20 e l’attesissima finale Open alle 21,30, che sarà preceduta dalla cerimonia di chiusura. Clinica Bobq (campione in carica), Brambilla’s Gladiators (già campione), Dado Palestra Metropolis e La Ghenga sono le semifinaliste che si giocheranno l’accesso alla finale.

Intanto il programma prosegue spedito con la fase a gironi che si completa. Dopo un combattutissimo 3-3 l’Fc Dado Palestra Metropolis ha la meglio, ai rigori, sul Brambilla’s Gladiators (Bertacca 2, FazziniPacini, Maiorana, Barsotti), mentre è vano il sussesso 3-2 dell’Hotel Bellariviera sul Marina 75 (Marinai, Ceciarini, AliCoppola, Luporini). Classifica: Fc Dado Palestra Metropolis 8; Brambilla’s Gladiators 6; Hotel Bellariviera 4; Marina 75 0). Continua invece spedita la marcia sicura della Clinica Bobq che dilaga 6-1 contro Il Sorriso di Elisa (Valenti 2, Minichino e una rete ciascuno per i fratelli Gianni, Simone e Matteo Santini). Bene anche La Ghenga che piega 3-1 Pts Keeper Academy (Morelli 2, PuglieseGrilli). Classifica: Clinica Bobq 9; La Ghenga 6; Pts Keeper Academy 3; Il Sorriso di Elisa 0.

Nella Under 18 Stella del Mare batte 3-2 Sos Cafoni Staff Bad (Battiloro, Fazzini, ColliniBastillo, Lari). Classifica: Nl Impianti 6; Sos Cafoni Staff Bad e Stella del Mare 3; Kings Beach Soccer 0. Nella Under 16 a giocarsi il titolo saranno: Immobiliare Élite, Cabeza Loca, OK Metal e Cpr Viareggio. Vince 5-0 Immobiliare Élite sull’OK Metal (Andrea Orlandi 2, Divaccaro 2 e Alessandro Orlandi). Classifica: Immobiliare Élite 8; OK Metal 4; Torrelaghese 3. Vince 5-4 Cabeza Loca sul Leicester (Diez 3, Pina 2Massa 3, autorete). Cpr Viareggio 7; Cabeza Loca 5; Leicester 4. Infine nella Under 14 il nome del vincitore uscirà tra: Centro Oculistico San Paolino, Scarsenal, L’Orto Flora Versiliese e Bagno Oceano. Centro Oculistico San Paolino che batte 6-3 L’Orto Flora Versiliese (Lippi 2, Simonini, Lombardi 2, GiannecchiniGentile, Trinchera, Guidi). L’Orto Flora Versiliese che perde 1-3 contro il Boca Junior (SaviozziPardini 2, Guidi). Classifica: Centro Oculistico San Paolino 9; L’Orto Flora Versiliese 6; Boca Junior 3). Nell’altro girone lo Scarnesal supera ai rigori, dopo il 2-2 dei regolamentari (Santini, SilveriniBaldi 2), il Bagno Dori. Classifica: Bagno Oceano 9; Scarsenal 7; Bagno Dori 4; Pizzeria Newport 0.

Sergio Iacopetti