Memorial Gianneschi under 13 Il trionfo del Porcari sul Milan

La seconda edizione del Memorial Luigi Gianneschi (riservato alla categoria Under 13), fondatore nel 1969 della Gianneschi Pumps and Blowres, azienda leader nel settore per la fornitura di pompe e ventilatori, attualmente guidata dai figli Cristiano e Alessandro, va al Porcari che nella finalissima ha superato nientemeno che il Milan. Una tre giorni di puro spettacolo, quelli andata in scena al campo Cavanis, grazie alla perfetta organizzazione del Cgc Capezzano Pianore, padrone di casa, e all’assoluto impegno delle 16 squadre partecipanti (suddivise in 4 gironi da 4), alcune delle quali addirittura di livello nazionale.

Oltre al Capezzano Pianore e all’altra versiliese Lido di Camaiore, ai nostri di partenza si sono presentati infatti Porcari, Milan, Empoli (maschile e femminile), Spezia (maschile e femminile), Mendrisiotto, Locarnese, Prato, Oltrera, Academy Casentino, Zambra, Carrarese e Pontedera. A spuntarla, dopo un autentico tour de force (ogni partita durava 40’), è stato il più regolare Porcari, ma Capezzano Pianore e Lido di Camaiore non hanno sfigurato impreziosendo la loro partecipazione con risultati eclatanti.

Tanti giovanissimi in mostra, alcuni già seguiti da realtà importanti a livello nazionale, fra cui Colombo, Boraschi, Bernardi e Pierotti per il Capezzano Pianore e Guidi, Teriaca, Venturini, Dell’Anno, Guidi e Libergolis per il Lido di Camaiore.

Sergio Iacopetti