Memorial Gianneschi a Capezzano

Sui campi in erba sintetica del Cavanis prende il via domani e si concluderà nel giorno di Pasquetta la tre giorni calcio giovanile, seconda edizione del memorial Luigi Gianneschi. La rassegna, cui parteciperanno importanti squadre professionistiche del panorama italiano, nasce per volontà dei figli Cristiano e Alessandro che portano avanti l’attività del padre Luigi, fondatore nel 1969 della Gianneschi Pumps and Blowers, azienda leader nel settore per la fornitura di pompe e ventilatori per yacht, mega yacht e barche da lavoro. Negli anni varie sono state le collaborazioni tra la Gianneschi Pumps and Blowers e il

mondo dello sport, prima fra tutte quella con Team Gresini nella MotoGP. Per questo motivo nasce il Torneo “Memorial Luigi Gianneschi ”.

Il torneo, in collaborazione con il CGC Capezzano Pianore, dopo il successo dello scorso anno è alla sua seconda edizione.