Memorial ‘Alessandro Cecchi’ La Metropolis in bella evidenza

Alla palestra Metropolis si è svolto il Memorial pugilistico in ricordo di Alessandro Cecchi, indimenticabile giovane viareggino conosciuto e amato da tutti in città, che troppo presto se n’è andato. Di fronte a un folto pubblico fra cui Marco Piagentini del Mondo che vorrei e i genitori di Ale, emozionati come tutti, si sono svolti otto incontri di pugilato, di cui ben cinque con protagonisti i porta colori della palestra Metropolis.

Il primo a salire sul ring è il giovane e debuttante Youth 85 kg Duccio Faill, che superata l’emozione iniziale ha ottenuto un ottimo pareggio, frutto di tre riprese in crescendo. Per lui un futuro sicuramente ricco di soddisfazioni.

Il secondo a salire sul quadrato per la palestra Metropolis è stato Francesco Angiulli, Elite 67 kg. Il ragazzo, dotato di un cuore e coraggio fuori dal normale, perde ai punti contro un valido avversario di Spezia, ma i margini di miglioramento ci sono.

È stata poi la volta di Simone Kaludjerovic, Elite 63,5 kg. Il figlio d’arte impressiona gli addetti ai lavori, macinando tre riprese ad alto ritmo e varietà di colpi. Il futuro può essere ricco di soddisfazioni per questo giovane viareggino, e sicuramente il suo team saprà valorizzarlo. A lui il premio per il miglior giovane.

Vince e convince il peso medio Simone Moriconi, decretato miglior pugile in assoluto della manifestazione. Tre riprese dove grazie alla sua tecnica e velocità prende il comando del ring sul mai domo Tovani di Carrara.

Ultimo a salire sul quadrato è stato Gioele Pierini, che ha sconfitto il forte pratese Dolente. Sono state tre riprese di colpi pesanti da ambo le parti, ma la migliore precisione ha premiato Pierini, che adesso, arrivato a 25 incontri disputati, potrà passare professionista.

Viareggio, avrà così un pugile professionista, che insieme al ritorno di Fabio Piazza ridarà sicuramente lustro e passione al pubblico. Soddisfazione per il maestro Moriconi e per il presidente della palestra Metropolis Iacopo Pucci.