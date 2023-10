Match decisivo per la Serie A1. Coi team di Padova e Siracusa

E’ scoccata l’ora di Jasmine Paolini. La numero uno del tennis femminile italiano (numero 29 nella classifica mondiale aggiornata a martedì scorso) sarà in campo domani, nella gara interna contro il Tc Padova, nella quarta giornata del girone eliminatorio del campionato femminile di serie A1 a squadre.

Il capitano non giocatore del Tc Italia, Federico Rocchi sorride: con la Paolini, la sua squadra ha la possibilità di rompere il ghiaccio e di disancorarsi da quota 0. Con la Paolini è annunciata l’arrivo della spagnola Carlota Martinez, mentre la terza ragazza impegnata nel singolare dovrebbe essere Anastasia Bertacchi.

La sfida contro Padova diventa dunque un bivio: se vinci torni in corsa per qualcosa di importante, o quanto meno punti a rimanere in serie A1 senza passare dai playout; se perdi ti devi preparare alle sfide di fine campionato con in palio la salvezza.

Un discorso simile può essere fatto anche per la squadra maschile di scena, sempre domani, a Siracusa. Non mancano i problemi per il capitano non giocatore Matteo Marrai che difficilmente potrà disporre di Stefano Travaglia e di Lorenzo Carboni. Il 5-1 dell’andata, dunque, sarà bene a non essere preso come termine (ottimistico) di paragone: chi scenderà in campo, sicuri Furlanetto e Ghilarducci, per gli altri due sono in ballottaggio Potenza, Vacherot, Trusendi e anche lo stesso Cervantes. Morale: più che mai una trasferta piena di incognite ma al dubbio ormai la squadra del Tennis Italia di Forte dei Marmi c’è abituata.

Dopo il turno di domani, sia il campionato di serie A1 maschile che quello femminile osserverà una settimana di riposo, utile per fare training, per poi riprenderà il 12 novembre con la quinta giornata del turno eliminatorio.

r.v.