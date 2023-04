Massarosa sugli scudi

Ottimo risultato per il Centro Nuoto Massarosa al campionato regionale di nuoto paralimpico organizzato alla piscina comunale ’Frati’. Alla manifestazione hanno partecipato 90 atleti, con i nuotatori massarosesi sugli scudi: il bilancio di giornata parla di nove titoli regionali e diversi podi, per la soddisfazione del presidente Carlo Pinetini: "Siamo soddisfatti della giornata di gara – le sue parole – visto che tutti i ragazzi e le ragazze sono riusciti a dare il massimo, che rappresenta l’obiettivo più importante. Un gruppo di atleti che cresce stagione dopo stagione, grazie a uno staff di livello e di esperienza a cui va il mio personale ringraziamento. Lavoriamo giorno per giorno per portare soggetti fragili ad avviarsi alla disciplina del nuoto, attraverso una stretta sinergia con le scuole del territorio e di altre realtà associative come ’Fiore di Loto Ets’, poiché lo sport rappresenta uno straordinario strumento di inclusione sociale per questi ragazzi".

Da segnalare le vittorie nella categoria Finp (fragilità fisiche) di Valentina Rossani nei 100 e 50 stile libero, oltre al secondo posto di Stefano Oliviero nelle medesime specialità. Mentre nella categoria Fisdir (fragilità relazioni intellettive), spiccano le vittorie di Jasmine Lytia nei 50 stile libero e dorso, di Viola Maria Paci nei 50 stile libero (oltre a diversi podi in altre specialità), e del campione italiano Matteo Del Rosso nei 400 stile, nei 200 rana e nei 50 farfalla. Nella categoria promozionale, infine, successo di Giacoma La Rosa nei 25 dorso.

La manifestazione ha visto un aumento dei partecipanti, soprattutto nel settore giovanile che ha rappresentato il 40 per cento del totale degli iscritti.

RedViar