Massarosa e Sporting Camaiore verso la sfida

Sale la febbre per lo scontro diretto al vertice tra le due grandi protagoniste versiliesi di questo bellissimo e appassionante campionato di Terza categoria (girone B di Lucca). Sabato sera, con fischio d’inizio alle 20.30 manco fosse un super big-match di Serie A ecco che l’inseguitrice Sporting Camaiore (seconda a -1 dalla vetta) ospiterà sul sintetico amico di via Fonda a Sterpi la capolista Massarosa. All’andata finì 1-1 al “Rontani“ di Bozzano. Un girone dopo le due squadrone di Mauritanio Misuri e di Gabriele Mazzei sono sempre lì a contendersi il titolo di campione punto a punto. Sabato scorso entrambe hanno vinto di misura 1-0: il Massarosa in casa col Filettole grazie al gol-partia di Emanuele Carmazzi, in tap-in dopo una respinta corta della difesa avversaria sulla punizione dello specialista Pulina; lo Sporting Camaiore in Valfreddana allo scadere col solito sigillo del bomber Marzio Luisotti (al 35° centro stagionale tra campionato e coppa), di testa su cross di Gigliotti. Nella 22ª giornata (settima di ritorno) riposava il Bargecchia mentre ha pareggiato lo Stiava (che nel posticipo del lunedì sera ha fatto 4-4 a Saltocchio col Sant’Alessio segnando due volte con Filippo Marinari ed una con Remedi e Cristofer) ed ha perso l’Atletico Viareggio (sconfitto male in casa al “Basalari“ 3-2 dal San Lorenzo, non bastandogli le reti di Lenzoni e di Mariano Discetti su rigore).

I risultati delle altre partite: Pieve San Paolo-Angelo Bellani 3-0; Calcistica Popolare Trebesto-Atletico Marginone 4-1; Spianate-Vorno 2-2. La classifica (a 8 turni dal termine della regular season): Massarosa 50; Sporting Camaiore 49; Pieve San Paolo* 41; Vorno 37; Valfreddana e Spianate* 35; Atletico Viareggio* 33; Bargecchia* 32; San Lorenzo* 31; Stiava 26; Trebesto* 15; Bellani* 14; Sant’Alessio 13; Filettole 9; Atletico Marginone 4. (* hanno già riposato)

Nel girone unico di Massa Carrara il Montignoso ha fatto festa nel "monday-night" battendo 2-1 la Montagna Seravezzina (che aveva trovato l’1-1 con Matteo Pellegrini). Il Retignano cala il poker con lo Spartak Apuane grazie alla tripletta di Gianmarco Landi e al rigore dell’allenatore-giocatore Federico Tosi. Valanghe di gol negli anticipi del venerdì coi successi di SalaVetitia Seravezza FC (5-3 al Fosdinovo con doppietta di Thomas Latini e singoli di Davide Di Clemente, Daniele Puccetti e Andrea Soldani) e Sporting Forte dei Marmi (4-3 alla Gragnolese firmato dalla quaterna di Alessio Maggi). Il fanalino di coda Sporting Marina ha perso 2-0 con Pontremoli. I risultati delle altre gare della 22ª (qui 9ª di ritorno): San Vitale Candia-Monti 2-1; Vallizeri-Villafranchese 0-5.

La classifica (a 4 turni dalla fine): Montignoso 57; Retignano 43; Villafranchese 38; Fosdinovo 37; Montagna e Seravezza 35; Sporting Forte 33; Monti e San Vitale 32; Gragnolese e Vallizeri 27; Pontremoli 21; Spartak Apuane 16; Sporting Marina 5.