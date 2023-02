Massarosa allunga in vetta Camaiore frenato in casa

Allunga in vetta (da +1 a +3 sulla secona) il Massarosa che nel girone B del campionato provinciale di Terza categoria fa suo il derby col Bargecchia (che ha chiuso in 10 per il rosso diretto a Zghibri per prolungate proteste) imponendosi al “Rontani“ di Bozzano 1-0 grazie al gol-partita di Tomei a metà secondo tempo. La squadra di Mauritanio Misuri continua ad essere un bunker imperforabile che in tutto il campionato ha preso finora solo 6 gol. Merito di una fase difensiva ben fatta a partire dagli attaccanti. E con questo equilibrio tattico, il Massarosa si gode il primo posto che ora è di tre lunghezze sull’inseguitrice Sporting Camaiore, fermata sul pari dallo Spianate sul sintetico di via Fonda a Sterpi dove l’1-1 viene ripreso dai camaioresi di Gabriele Mazzei per effetto della rete di Alessandro Pellegrini. Nell’altro derby versiliese di sabato al “Martellini“ è uscito fuori un bel pareggio per 2 a 2 tra lo Stiava (a segno con Daniele Raffaelli e l’eurogol di Francesconi) e l’Atletico Viareggio (a rete con Giannecchini e Simoni).

Gli altri risultati della 17ª giornata (era la 2ª di ritorno): Atletico Marginone-San Lorenzo 0-3; Filettole-Pieve San Paolo 1-2; Valfreddana-Vorno 0-0; nel posticipo del lunedì sera Sant’Alessio-Calcistica Popolare Trebesto 1-1; ha riposato l’Angelo Bellani.

La classifica: Massarosa 39; Sporting Camaiore 36; Pieve San Paolo 31; San Lorenzo* e Atletico Viareggio 27; Vorno e Valfreddana 26; Spianate 25; Bargecchia 23; Stiava 21; Trebesto e Sant’Alessio 12; Bellani* 10; Filettole 6; Atletico Marginone 4. (* hanno già osservato il turno di riposo)

Nel girone di Massa il derby versiliese era in programma lunedì sera in posticipo: il "monday-night" sul sintetico del “Pedonese“ a Marina di Pietrasanta l’ha fatto suo il Retignano (nella foto) che ha calato il poker al tavolo col malcapitato Sporting Marina, sempre più fanalino di coda. A segno l’allenatore-giocatore Federico Tosi con una doppietta e poi Gianluca Tedeschi ed un’autorete. Gli stazzemesi così avvicinano il secondo posto dei cugini rivali della Montagna Seravezzina che al “Tognocchi“ di Minazzana non vanno oltre il pari col Fosdinovo: la rete dei nerogialli porta la firma del solito Federico Tarabella. E per la Montagna ora la vetta (sempre più a totale appannaggio del Montignoso) dista -9. Sconfitta e pari, in esterna, che complicano un po’ le rispettive corse playoff per il SalaVetitia Seravezza FC e per lo Sporting Forte dei Marmi, entrambe manchevoli in quanto a continuità di risultati in questa stagione. I verdazzurri seravezzini di Claudio Guidi perdono 3-2 a Pontremoli non bastandogli i gol di Alessandro Balduini e di Daniele Puccetti. I nerazzurri fortemarmini invece pareggiano 0-0 alla “Remola“ a Massa contro un solido San Vitale Candia.

Gli altri risultati della 17ª giornata (che qui corrisponde alla 4ª di ritorno): Gragnolese-Spartak Apuane 1-0; Monti-Vallizeri 0-2; Villafranchese-Montignoso 1-6.

La classifica: Montignoso 42; Montagna Seravezzina 33; Retignano 32; Fosdinovo 30; Villafranchese 27; Monti e SalaVetitia Seravezza FC 26; Gragnolese e Sporting Forte dei Marmi 23; San Vitale Candia 22; Vallizeri 21; Pontremoli 18; Spartak Apuane 10; Sporting Marina 5.