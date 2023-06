Marina vince 3-0, De Wit doppietta, Crovi chiude lo spareggio

PIETRASANTA

Esattamente come un anno fa. Solo che stavolta in palio non c’era il titolo, ma uno spareggio per accedere alle semifinali. La Marina, campione in carica, a festeggiare mentre l’Africa Macelli, vice campione, a leccarsi le ferite.

Con la doppietta di De Wit, nel primo tempo ed il singolo di Crovi, nel finale, la Marina vince 3-0, festeggia e troverà, come ultimo ostacolo prima di un’altra finale, la sorpresa Strettoia. La partita però, per i campioni in carica, è stata tutt’altro che agevole perché l’Africa Macelli ha dimostrato, ancora una volta, di essere squadra di temperamento. Ci pensa De Wit, con una doppietta in pochi minuti, a sgomberare le nubi alla squadra di Nicola Piro, che poi gestisce e chiude la pratica nel finale. Il talentuoso centrocampista, protagonista anche della cavalcata della scorsa edizione, sblocca con un fendente che si infila all’incrocio, poi si ripete stavolta con la complicità di un Riccioli apparso più che titubante.

Nella ripresa l’Africa Macelli ci prova, ma senza mai impensierire seriamente Ceragioli ed anzi, negli ultimissimi minuti, incassa anche lo 0-3 di Crovi su rigore, decretato per l’atterramento di Lorenzoni. "Inizialmente siamo stati contratti - argomenta Piro - perché si sentiva l’importanza della partita. Poi con quell’uno-due tutto si è messo in discesa e difensivamente non abbiamo concesso nulla".

MARINA: Ceragioli G., Benetti, Seghi, Sodini, De Wit, Ceragioli S., Balduini, Bilal (Sodini St.), Colasanto, Puccetti (Lorenzoni), Di Clemente (Crovi). All. Piro.

AFRICA MACELLI: Riccioli, Angeli, Angelini, Candelli (Buselli), Celi (Tonin), Da Prato, Mancini (Marku), Marcellusi (Maruzan), Sacchelli, Bertoni, Bottari. All. Marcuccetti.

Sergio Iacopetti