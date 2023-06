Marina a 5 stelle lusso La Lanterna ai play-off

Marina campione in carica ‘forza 5’, mentre per La Lanterna il sogno, di proseguire questo Torneo delle Contrade, passerà necessariamente attraverso i playoff. Con un roboante 5-0 la Marina si conquista la semifinale e rilancia, prepotentemente, la propria candidatura in ottica successo finale.

Partita senza storia - il risultato lo certifica - anche se per almeno un tempo, il primo, il punteggio è rimasto comunque in bilico tanto è vero che si è concluso 1-0 per la rete di De Witt. Poi nella ripresa non c’è stata praticamente partita con i centri di Bilal, la seconda rete di De Witt e la doppietta del subentrato Crovi a sancire un divario nettissimo.

“Finalmente ho rivisto la vera Marina - sottolinea Nicola Piro -, quella che ha meritatamente vinto la scorsa edizione e che vuole ben figurare anche in questa. Ho visto i ragazzi affamati e questo è importante, perché c’era il rischio di accontentarsi dei playoff ed invece, con questa vittoria, siamo direttamente in semifinale”. Ammette la debacle Gabriele Becchelli de La Lanterna: “Partita giocata malissimo e senza lo spirito giusto. Certo avevamo tante assenze ma dobbiamo fare meglio”. Classifica: Marina 10; Pollino Traversagna 7; La Lanterna 6; Brancagliana 3; Il TiglioLa Beca 0.

Per La Lanterna la sfida playoff è già stabilita, contro il Pontestrada (2° classificato nell’altro girone). Il torneo entra veramente nel vivo con Marina e Strettoia, vincitrici dei due raggruppamenti, già in semifinale ad attendere i playoff, che vedranno impegnati, oltre a La Lanterna e Pontestrada, anche il Pontestrada e una tra Africa (vice campione), Collina e Antichi Feudi.

MARINA: Ceragioli, Balduini, Ceragioli S. (Crovi), Sodini, Benetti, Seghi, Puccetti, De Witt (Lorenzoni), Bilal, Colasanto, Di Clemente. All. Piro.

LA LANTERNA: Nari, Bazzichi, Nardini, Bresciani, Fusco (Da Prato), Moschetti, Garbati, Rutili (Galleni), Buonaguidi, Neri A., Balduini. All. Neri L..

