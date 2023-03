Mannaggia al VAR che non c’è Il gol di Verde era regolare La formichina Venturi va avanti

Se anche in serie D ci fosse l’ausilio del VAR, la rete annullata a inizio gara a Verde sarebbe stata convalidata. La posizione dell’attaccante al momento dell’assist di Pegollo è infatti regolare. Di pochi centimetri, ma regolare. In questi casi l’errore umano è comprensibile, resta comunque il rimpianto per un episodio che avrebbe cambiato l’andamento della gara di Bagnolo in Piano.

"Ci prendiamo il punto – ha commentato a fine gara il tecnico Simone Venturi – sapevamo che era una partita difficile, giocare su questo campo è praticamente impossibile, la Bagnolese è una squadra molto fisica che gioca sulle seconde palle e ti lascia poco spazio. Dispiace perché il gol lo avevamo segnato…". Il pareggio comunque non è da buttare: come una scrupolosa formichina, il Real Forte Querceta si sta avvicinando, punto dopo punto, all’obiettivo della salvezza. La situazione è ancora incerta ma il quarto risultato utile consecutivo (sono tre i pareggi di fila) dà finalmente un po’ di continuità dopo un inizio anno da brividi. "Siamo stati molto attenti a interpretare nel modo giusto la gara – spiega Venturi – non era facile, su questo campo anche la Giana Erminio ha perso punti. Potevamo forse essere un po’ più pericolosi ma con quel di Verde la partita sarebbe cambiata…". Prima della sosta per la Viareggio Cup, il Real Forte Querceta ha ancora un impegno da assolvere, il match casalingo con il Forlì, terza forza del campionato. Impegno difficile ma i versiliesi hanno già dimostrato di saper fare male alle ‘nobili’ del girone (chiedere a Pistoiese e Ravenna…).

Michele Nardini